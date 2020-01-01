خاص | عرض النصر يتفوق .. تفاصيل مفاوضات الأهلي والعالمي مع عسيري

دخل نادي النصر السعودي بقوة في مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، لمحاولة خطفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ26 عامًا يدخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، ويحق له وقتها التوقيع لأي نادٍ آخر في الشتاء المقبل، على أن ينضم له بنهاية الموسم مجانًا.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة تفاصيل عرضي العالمي والراقي، لمحاولة إغراء عسيري للحصول على خدماته بنهاية الموسم الجاري.

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مصادرنا أوضحت أن العالمي يفاوض والد اللاعب، إذ قدم له عرضًا بقيمة ستة ملايين ريال سعودي على أن يوقع على عقد مدته أربع سنوات.

وأشارت مصادر "جول" أن عرض النادي الجداوي وصل إلى أربع ملايين ريال، ولمدة ثلاث سنوات فقط.

يذكر أن عسيري بدأ مسيرته الكروية في نادي نجران، ومنه إلى الاتحاد في عام 2012 وبعد أربعة مواسم انتقل إلى الأهلي.

وشارك صاحب الـ26 عامًا في 18 مباراة بالموسم الجاري بمختلف البطولات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.