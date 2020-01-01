خاص | مفاجأة .. النصر يتقدم بعرض لخطف لاعب آخر من الأهلي

العالمي لم يكتف بعسيري من الأهلي

يسعى مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، للتعاقد مع لاعب آخر من الأهلي، بعدما كان قد تعاقد مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الراقي.

العالمي كان قد تعاقد مع عسيري في صفقة انتقال حر، على أن ينضم له في يناير المقبل، قبل أن يعود بعدها ويشتري المدة المتبقية في عقده مع الأهلي، لينضم له في نهاية الموسم الجاري.

وعلم "جول GOAL" من مصادره الخاصة أن مجلس النصر تقدم بعرض إلى جاره الجداوي للتعاقد مع حارس مرماه محمد العويس بنهاية الموسم الجاري.

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وأوضحت مصادرنا أن قيمة عرض العالمي وصلت إلى 25 مليون ريال سعودي، لشراء الموسمين المتبقيين في عقد الحارس مع الراقي.

العويس شارك الموسم الجاري مع الأهلي في 10 مباراة، استقبل خلالها ثمانية أهداف وصنع أربعة آخرين.

وكان الحارس قد انضم للراقي في صيف عام 2017، قادمًا من نادي الشباب، الذي نشأ في صفوف فرق الناشئين به.

وكان العويس قد أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، من خلال فيديو ألمح خلاله لرغبته في الرحيل إلى النصر. (طالع التفاصيل)