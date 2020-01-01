قبل نهاية الموسم بجولتين .. عسيري يعلن نهاية مسيرته مع الأهلي رسميًا

الجناح الأيمن يودع الراقي برسالة

أعلن عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي، رسميًا نهاية مسيرته مع الراقي، قبل نهاية الموسم الحالي بجولتين، لينضم إل ناديه الجديد النصر.

العالمي كان قد نجح في الحصول على توقيع للاعب للانضمام لصفوفه في صفقة انتقال حر في يناير المقبل إلا أن النادي الجداوي قرر بعد ذلك الموافقة على بيع المتبقي من عقده للنصر، لينضم له في الصيف المقبل، ويستفيد الراقي من الناحية المادية.

وكتب عسيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الوفاء هو ديدن مدرج الأسود عشاق النادي الاهلي، فلطالما غمروني بمحبهم وحفاوتهم وتحفيزهم على تقديم جُل ما أملك من إمكانات في المستطيل الأخضر فلهم الشكر الجزيل ولكافة الإدارات التي تعاقبت علي في القلعة ولزملائي اللاعبين وكل المدربين الذي أشرفوا على تدريبي. دعواتكم لي بالتوفيق".

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وأضاف: "مرحلة جديدة من مسيرتي الكروية أبدأها مستعينًا بالله ومن ثم عشاق العالمي الاستثنائي، منيع للأساطير والنجوم، وبإذنه تعالى أكون خير خلف لخير سافٍ بكتابة منجزات جديدة بمدادٍ من ذهب".

مرحلة جديدة من مسيرتي الكروية أبدأها مستعيناً بالله ومن ثم عشاق العالمي الاستثنائي، منبع للأساطير والنجوم ، وبإذنه تعالى أكون خير خلف لخير سلفٍ بكتابة منجزات جديدة بمدادٍ من ذهب💙💛 — عبدالفتاح عسيري (@AAsiri45) August 30, 2020

وكما أكد "جول GOAL" من قبل فإن رحيل اللاعب يأتي قبل نهاية الموسم، بطلب خاص من النصر، حت يتمكن من قيده في القائمة الآسيوية، التي يتحتم عليه تقديمها في السابع من سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

يذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري الأبطال برصيد أربعة أهداف، متساويًا مع السد القطري؛ صاحب الصدارة.

ومن المقرر أن يستأنف مبارياته القارية بملاقاة سباهان أصفهان الإيراني في 15 من سبتمبر المقبل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.