بين الموافقة والرفض .. جدل حول موقف الأهلي من انتقال بانون للنصر

النصر يبدو في طريقه لإتمام صفقة أخرى كبيرة

يبدو أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر ودعم الأمير خالد بن فهد مُصرة تمامًا على إعادة الفريق لمنصات البطولات خلال الموسم القادم، سواء محليًا أو قاريًا، إذ أتم النادي 3 صفقات كبرى وتبدو الرابعة في الطريق.

الإعلام السعودي والمصري تحدث خلال الأسبوع الأخير عن توجيه الفريق السعودي بوصلته نحو بدر بانون قلب دفاع الأهلي المصري، وقد شهدت الساعات الأخيرة تطورات ملفتة في هذا الملف.

كونور: الأهلي والنصر يُناقشان التفاصيل الأخيرة في صفقة بانون

الصحفي التركي الشهير أكرم كونور المختص بأخبار سوق الانتقالات أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن النصر بات قريبًا جدًا من التعاقد مع المغربي بانون.

وأوضح أن الناديين يُناقشان حاليًا التفاصيل النهائية قبل إتمام الصفقة، ولم يكشف كونور عن أي معلومات حول قيمة الانتقال أو الراتب السنوي للاعب.

إذ كتب "النصر يقترب من التعاقد مع بدر بانون مدافع الأهلي، الناديان حاليًا يُناقشان التفاصيل النهائية للصفقة".

وكيل لاعبين: تلك طلبات الأهلي وبانون من النصر

وكيل اللاعبين السعودي فهد سارح علق على خبر اقتراب النصر من ضم بانون الذي نشره كونور بالكشف عن الأرقام المطلوبة من جانب العملاق المصري للتخلي عن مدافعه المغربي.

إذ أكد أن بطل دوري أبطال أفريقيا طلب الحصول على 5 ملايين دولار مقابل التخلي عن بانون الذي ضمه الصيف الماضي من الرجاء المغربي مقابل مليون دولار فقط.

سارح أضاف في تغريدته أن المدافع صاحب الـ27 عامًا طلب الحصول على 2.5 مليون دولار سنويًا للتوقيع للعالمي.

الأهلي: لم يصلنا أي عرض لضم بانون، وموقفنا واضح

صدى تلك الأخبار والتغريدات وصل القاهرة فورًا، وقد كشف مصدر في النادي الأهلي لبوابة الأهرام الإخبارية حقيقة وصول عرض من النصر السعودي لضم بانون وكذلك موقف النادي من ذلك العرض.

المصدر نفى تمامًا تلقي الأهلي أي عروض للتعاقد مع المدافع الصلب، والأهم أنه أكد على موقفهم الرافض للتخلي عنه خاصة أنه أحد أعمدة افريق الرئيسية.

إذ قال "النادي لم يتلق أية عروض لضم بانون، فضلًا عن أن الاستغناء عنه أمر صعب للغاية باعتباره أحد اللاعبين الأساسيين الذى يعتمد عليهم المدير الفني".

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