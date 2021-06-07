الأهلي في خطر | مناشدة نصراوية .. الشرط الجزائي في عقد بانون "مقدور عليه"

3 أندية سعودية تريد ضم بدر بانون

رصدت عدد من أندية الدوري السعودي، المغربي بدر بانون؛ مدافع الأهلي المصري، للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، خاصةً وأن الشرط الجزائي في عقده يسمح لهم بذلك.

المدافع المغربي كان قد انضم للشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الرجاء المغربي، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية موسم 2023-2024.

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ويقدم بانون أداءً مميزًا من المارد الأحمر، إذ شارك في 28 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف، وأصبح أساسيًا في دفاعات الأحمر بصورة سريعة.

وكتب آل مغني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اكرر نصيحتي للاداره النصراويه اللاعب بدر بانون مدافع الاهلي المصري، ومبلغ فك عقده من الاهلي المصري مقدور عليه".

وأضاف: "فيه نادي غربي ونادي عاصمي يبونه، الحقوا عليه".

اكرر نصيحتي

للاداره النصراويه

اللاعب بدر بانون

مدافع الاهلي المصري

ومبلغ فك عقده من الاهلي المصري

مقدور عليه 🎤

فيه نادي غربي ونادي عاصمي

يبونه

الحقوا عليه✍🏻 — سعد آل مغني (@saadalmughni) June 7, 2021

يذكر أن النصر يبحث عن أكثر من صفقة لتدعيم صفوفه بالصيف، كي يتجنب معاناة الموسم الماضي، الذي احتل به المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 46 نقطة.

وحتى الآن تعاقد العالمي مع صفقة وحيدة بضم البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة ثلاث سنوات قادمًا من جوانجزو الصيني.