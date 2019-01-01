لاعب نانت الفرنسي يوقع لأهلي جدة

الظهير الأيسر أحد أهم العناصر الأساسية في نانت

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حصل النادي الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، على توقيع البرازيلي لوكاس ليما؛ ظهير أيسر نانت الفرنسي، لارتداء قميص الراقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

مجلس النادي الجداوي تعاقد خلال الصيف الجاري حتى الآن مع ثلاثة لاعبين أجانب هم الصربي أليكسيتش والبوسنيين ساريتش وزوكانوفيتش.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية أن ثلاثة مواسم هي مدة عقد البرازيلي مع الراقي في صفقة كلفت خزينة النادي 6.5 مليون يورو.

جماهير الأهلي تدفع حسين عبدالغني للاعتزال

وأوضحت الصحيفة أن الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالأهلي، هو من تكفل بقيمة الصفقة.

صاحب الـ27 عامًا كان قد انضم إلى نانت في صيف عام 2016 قادمًا من نادي أروكا البرتغالي.

وشارك ليما بقميص نانت في 117 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 11 آخرين.