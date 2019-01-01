الأهلي: دياز لن يضغط علينا ومتمسكون بحقوقنا

اللاعب التشيلي يتمرد على الراقي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تخلف التشيلي باولو دياز؛ محترف الأهلي السعودي، عن الالتحاق بتدريبات الراقي أمس الأحد، وسط عديد التقارير الأرجنتينية التي تؤكد عدم رغبة اللاعب في استكمال مسيرته مع الفريق.

كان من المتفق عليه بين التشيلي ومسؤولي الأهلي على عودة دياز إلى جدة للانضمام في تدريبات الفريق مساء غدٍ الأحد، لكنه لم يلتزم دون إذن مسبق، لتخرج تقارير أرجنتينية تؤكد أنه قرر عدم العودة مجددًا.

الأهلي كان قد رفض عرض ريفر بليت الأرجنتيني لضمه باولو في ظل الاختلاف حول المقابل المادي، رغم رغبة اللاعب القوية في الانضمام للنادي الأرجنتيني.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن مصدر بالراقي أكد أن تأخر وصول باولو دياز للمملكة لن يشكل ضغطًا على الإدارة للتنازل عن حقوقها.

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وأضاف المصدر أن إدارة الراقي قادرة على الحفاظ على حقوق النادي وجاهزية أي خطوة باتباع الطرق الرسمية.

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا كان قد انضم للراقي في صيف عام 2018، ومن المفترض أن يمتد عقده حتى نهاية موسم 2020-2021.

وشارك دياز خلال الموسم المنقضي في 33 مباراة بمختلف البطولات مع الأهلي، صنع خلالها هدفين.