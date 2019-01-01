تقرير - كهربا وقع للأهلي وأفيش يشكوه للفيفا

رغم اتفاقه مع ناديه البرتغالي، كهربا يعقد موقفه

يبدو أن محمود عبد المنعم "كهربا"؛ محترف أفيش البرتغالي، قرر عدم السفر مرة أخرى إلى البرتغالي، لإكمال عقده مع فريقه، ليدخل في أزمة وتهديدات بعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

صاحب الـ25 عامًا كان قد انضم إلى أفيش في صيف عام 2019 قادمًا من الزمالك، ومن المفترض أن عقده ينتهي بنهاية موسم 2020-2021.

ووفقًا لصحيفة "ojogo" البرتغالية فإن كهربا غادر البرتغالي للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأخير، وكان من المقرر أن ينضم لتدريبات أفيش في 22 من نوفمبر الجاري إلا أنه لم يحضر حتى الآن، حتى أنه لم يتواصل مع مسؤولي النادي البرتغالي من أجل إخطارهم بتأخره أو بالأسباب.

بهدفه في الزمالك - لاعب مازيمبي يقترب من معادلة رقم أبو تريكة

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي أفيش يفكرون جديًا في تقديم شكوى ضد كهربا إلى الاتحاد الدولي، خاصةً وأنه متفق معهم على الرحيل في الميركاتو الشتوي المقبل، بعدما وقع بالفعل على عقود انتقاله للأهلي المصري.

لاعب الزمالك السابق كان قد أكد في أكثر من مناسبة عودته إلى مصر قريبًا، وعدم استمراره في الاحتراف بالبرتغال كثيرًا، وسط تقارير عديدة تؤكد توقيعه للأهلي، وإن كان مسؤولو الأخير ينفوا كل ذلك.

وشارك كهربا في خمس مباريات بقميص فريقه البرتغالي، سجل خلالها هدف وحيد.

أفيش يتذيل جدول ترتيب الدوري البرتغالي بثلاث نقاط مع مرور 11 جولة، حيث تلقى عشر هزائم وحقق فوزًا وحيدًا.