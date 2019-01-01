سيد عبد الحفيظ: لا يقدر أحد على الهروب من الأهلي لأننا نحترم لاعبينا

مدير الكرة لا يبالي بمفاوضات الأندية مع لاعبيه، لثقته بنظام ناديه

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، على عدم اهتمام ناديه بما يتردد عن مفاوضات بعض الأندية مع عدد من لاعبي الأحمر، مشددًا على التعامل باحترام مع جميع اللاعبين، مما لا يدفعهم للهروب.

عدة تقارير صحفية كانت قد أشارت لمحاولات الزمالك ضم أحمد فتحي؛ ظهير أيمن الشياطين الحمر، ردًا على تعاقد الأهلي مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الفارس الأبيض السابق، إلا أن اللاعب سخر من هذه التقارير. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة ناديه: "ما زلنا ندرس الراحلين، أمامنا شهر ونصف لتحديد موقف اللاعبين، حاليًا ليس لدي جديد أقوله في الموضوع، والسويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني، لم يضع أي اسم بعينه للاستغناء عنه".

وأضاف: "حديث البعض عن مفاوضات أندية مع لاعبينا، لا نعطي له أي أساس من الأهمية، نحن نحترم لاعبينا ونقدرهم، وإذا كان هناك حسابات فنية تبعد أي لاعب عن المباريات، فنتحدث مع ذلك اللاعب ورغبته في النهاية هي الحاسمة".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء تابع: "أما رحيل أي لاعب دون عن رغبتنا، فنحن نعطي الجميع حقوقه سواء الـ25% مقدم العقد أو الأقساط الشهرية أونسبة المشاركة، ولا نغير عقود اللاعبين حتى يشكونا أحد أو يهرب من الأهلي، لأننا ملتزمون ماديًا ولا نغير العقود بعدما يتم الاتفاق مع اللاعب، وإذا كانت هناك رغبات لأحد، نتحدث ونحققها، لكن في الأخير لا نسلم عقود لاتحاد الكرة على غير رغبة لاعب أو دون علمه".

مدير الكرة بالقلعة الحمراء يلمح لأزمة الزمالك مع كهربا، حيث رحل اللاعب عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الماضي، مستغلًا عدم تفعيل تجديد مع النادي في الاتحاد المصري لكرة القدم.

واتجه صاحب الـ25 عامًا للاحتراف في الدوري البرتغالي من بوابة ديبورتيفو أفيس، الذي شارك معه في خمس مباريات بواقع 137 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، قبل أن يفسخ تعاقده مع ديبورتيفو وينضم إلى المارد الأحمر.