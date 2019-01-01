جروس بوابة رحيل طارق حامد عن الزمالك واللاعب يرحب

لاعب الوسط اقترب رحيله عقب خمسة أعوام في القلعة البيضاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يبدو أن مسيرة طارق حامد؛ لاعب وسط الزمالك، مع الفارس الأبيض قاربت على النهاية، بعد أزمة المستحقات التي ضربت الفريق مؤخرًا.

اللاعب بعث برسالة غامضة، أمس السبت، عبر حسابه على "انستجرام"، أكد خلالها أنه طفح به الكيل لن يصمت مرة أخرى، فسرها الكثيرون بأن حديثه عن الأوضاع في الأبيض. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لمصادر صحيفة "سبورت" السعودية فإن حامد يرحب باللعب في الدوري السعودي بداية من الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة وأن اسمه مطروحًا في أهلي جدة.

وأوضحت الصحيفة أن طرح اسم لاعب وسط الزمالك في الراقي يأتي بتوصية من السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني السابق للفارس الأبيض، والذي تؤكد عديد التقارير أنه قريب من تولي المسؤولية الفنية للأهلي خلال الفترة المقبلة.

صاحب الـ30 عامًا يلعب للزمالك منذ صيف عام 2014، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2021-2022.

وتلقى حامد أكثر من عرض سعودي خلال الصيف الماضي، على رأسها عرض اتحاد جدة إلا أن الزمالك تمسك به رغم رغبة اللاعب في خوض تجربة الاحتراف، إلا أن مسؤولي النادي أكدوا أنهم سيعوضونه ماديًا.