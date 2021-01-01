بعد فشل مفاوضات الونش .. الأهلي السعودي يطلب مدافع آخر من الزمالك واللاعب يرحب

الراقي يبحث عن مدافع قوي قبل نهاية الميركاتو الشتوي

وضع الجهاز الفني لأهلي جدة السعودي بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، عينه على مدافع آخر من نادي الزمالك، بعدما فشلت مفاوضاته مع محمود حمدي "الونش"؛ مدافع الأبيض.

النادي الجداوي كان قد تقدم بعرض رسمي إلى الونش خلال الميركاتو الشتوي الحالي، لكن تمسكت الإدارة باللاعب، رافضة رحيله.

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ويسعى الأهلي لضم قلب دفاع قوي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل معاناة الراقي في هذا المركز، الذي كلفه خسارة عدد من النقاط السهلة.

ووفقًا لموقع "في الجول" المصري فإن النادي السعودي تقدم بعرض رسمي إلى محمود علاء؛ مدافع الفارس الأبيض، لاستعارته حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في الرحيل.

وأوضح الموقع المصري بحسب مصدر مقرب من علاء أن رغبته هي تمثيل الراقي خلال الستة أشهر المقبلة، إذ يرى أن الأفضل له حاليًا خوض تجربة الاحتراف، بعدما وصلته عدة عروض من قبل من المملكة، وتم رفضها.

المصدر المقرب من اللاعب أشار كذلك إلى أن رفض المدافع السابق للرحيل كان لظروف الفريق والارتباطات الرسمية، لكنه يرى حاليًا أن الزمالك به بالبديل الجاهز لتعويضه.

علاء شارك الموسم الجاري مع الأبيض في أربع مباريات فقط، إذ أنه غاب لفترة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكانت مفاوضات الأهلي مع الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع ليون الفرنسي، قد باءت بالفشل، على إثر المبالغة في المطالب المالية من قبل اللاعب.