تركي آل الشيخ: رفضت ضم مصطفى محمد ولا دخل لي بالأهلي

هل أعاق آل الشيخ انتقال سيرينو للأهلي؟

أكد تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رفضه التام للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة، مبديًا اندهاشه من الزج باسمه في بعض القضايا.

وقال آل الشيخ، عبر بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عرض عليّ البعض العودة للعمل في مصر، لكنني رفض، أريد أن أكون خارج المشهد خلال الفترة المقبلة، أمتلك نادٍ أوروبي، وكل تركيزي معه، ولكي أكون صريحًا تم عرض مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، عليّ لضمه لألميريا، لكنني رفضت، لا أريد الدخول في الجدل الدائر حوله، بجانب أن لدينا حاجز للرواتب في ألميريا".

مهاجم الفارس الأبيض يمتلك حاليًا عرضًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي، يتمسك بالموافقة عليه إلا أن المطالب المالية لمسؤولي القلعة البيضاء تعطل إتمام الصفقة، إذ يرغبون في الحصول على 6 ملايين دولار، في الوقت الذي وصل به عرض النادي الفرنسي إلى 4 ملايين.

المزيد من الفرق

وأضاف متحدثًا عن علاقته بالقلعة الحمراء: "أما بالنسبة للأهلي فأنا مشجع له وسأظل كذلك، أتمنى التوفيق له في كأس العالم للأندية، لكنني مندهش من إقحام اسمي في فشل المفاوضات مع سيرينو، وأنني حولت وجهته للهلال السوداني، هذا لم يحدث تمامًا، وليس لدي علم بأسباب الزج باسمي في هذه المواضيع".

واختتم: "أنا جاهز لدعم الأهلي في أي وقت، لكن حاليًا لا علاقة لي به، فلا يلدغ المؤمن من حجر مرتين، إذا طلبوا مني المساهمة فسأفعل، وإذا لم يطلب مني، لن أتدخل".

سيرينو؛ لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، دخل الأهلي في مفاوضات مطولة معه خلال الفترة الماضية، وفي الوقت الذي تمسك به اللاعب بالأحمر، رفضت إدارة ناديه التقليل من مطالبها المالية، قبل أن تعلن اليوم الإثنين، وقف المفاوضات مع القلعة الحمراء رسميًا. (طالع التفاصيل)