رسميًا - لاعب الأهلي ينضم إلى الرائد

الزين خامس صفقات الرائد الصيفية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرائد السعودي تعاقده رسميًا مع أحمد الزين؛ مهاجم أهلي جدة، لمدة ثلاث سنوات، تنتهي عام 2022.

صاحب الـ28 عامًا كان قد انضم لصفوف الراقي في صيف عام 2017 قادمًا من التعاون، لكنه لم يقض بصفوفه سوى ستة أشهر فقط.

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وخرج الزين معارًا من الأهلي للفيحاء والقادسية خلال الموسم ونصف الماضيين.

✍🏻|| أنهت إدارة نادي #الرائد هذا اليوم إجراءات توقيع عقد احترافي مع اللاعب " أحمد الزين " قادماً من النادي الأهلي



العمر : 27 سنة

المركز : خط الوسط

العقد : ثلاث سنوات



Alraed Sign Ahmed Alzain



3Years pic.twitter.com/CWYQELNDZU — نادي الرائد السعودي (@alraedclub) July 28, 2019

خلال الموسم المنقضي، شارك المهاجم في 15 مباراة مع القادسية بالدوري والكأس، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

يذكر أن الزين هو رابع صفقات الرائد المحلية خلال الصيف الجاري، حيث ضم من قبل محمد ريمان (الاتحاد)، فيصل الدارسي (الأهلي)، عمر العودة (الهلال)، وخالد الغامدي (النصر).