سعيد المولد في طريقه للرحيل عن الأهلي والكشف عن وجهته المقبلة

المدافع أصبح لا يعتمد عليه في عهد صالح المحمدي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كتبت أزمة سعيد المولد؛ مدافع الأهلي السعودي، مع جمهور ناديه السطور الأخيرة في مشواره بالراقي، وزاد عليها قدوم المدرب الوطني صالح المحمدي.

الجمهور كان قد هاجم اللاعب في إحدى المباريات الودية بعهد الكرواتي برانكو؛ المدير الفني السابق، بسبب تراجع مستواه، مما دفعه لطلب الخروج وعدم استكمال المباراة، وهو ما استجاب له المدرب.

ووفقًا لصحيفة "البلاد" فإن مصادر مقربة من إدارة الأهلي أكدت أن المولد بات قريبًا من مغادرة الراقي خلال الميركاتو الشتوي المقبل في ظل اعتماد المحمدي على عبد الله حسوني، والذي نجح في المباراتين الآخيرتين اللاتين شارك بهما في كسب ثقة الجهاز الفني.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن نادي الرائد هو الوجهة المقبلة لصاحب الـ28، والذي رحل عنه مجانًا في يناير 2017.

المولد كان قد بدأ مسيرته في ناشئي الأهلي، قبل أن يرحل عنه في 2015 مجانًا إلى اتحاد جدة، الذي لم يبق به سوى ستة أشهر فقط.

وفي صيف 2015، خاض المدافع تجربة الاحتراف بالدوري البرتغالي لموسم وحيد، قبل أن يعود إلى الرائد.