رافضًا التنازل للأهلي .. نجم الراقي في الاتفاق بالموسم المقبل

اللاعب يصر على الحصول على مستحقاته بعد موقف مؤمنة

حُسم مصير أول الراحلين عن النادي الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إذ سينضم إلى نادي الاتفاق، مجانًا بعد دخوله الفترة الحرة.

سعيد المولد؛ ظهير أيمن الراقي، الذي دخل الفترة الحرة بنهاية يناير الماضي، ودخل في أزمة مع مجلس الإدارة وقتها برئاسة عبد الإله مؤمنة، لتوقيع مخالصة مالية، لكن الإدارة رفضت وقتها.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة الاتفاق اتفقت مع المولد على توقيع عقد احترافي لمدة موسمين، مقابل 5 ملايين ريال، بداية من الموسم المقبل 2021-2022.

وأوضحت الصحيفة أن للاعب مستحقات مالية متأخرة لدى الأهلي تقارب المليوني ريال، يرفض التنازل عنها، بعدما عرض التنازل في يناير الماضي ومخالصته ماليًا، لكن مؤمنة رفض، مصرًا على جلب عقد من أي نادٍ وقتها.

الظهير الأيمن صاحب الـ30 عامًا بدأ مسيرته في الراقي، ثم رحل عنه في يناير 2015 للاتحاد في صفقة انتقال حر، ثم خاض في صيف 2015 تجربة احترافية لموسم واحد بالدوري البرتغالي، عاد منها إلى الرائد، قبل أن ينضم إلى الأهلي من جديد في يناير 2017 مجانًا.

وخلال هذه الفترة خاض 139 مباراة بقميص الأهلي، صنع خلالها 16 هدفًا، وسجل هدف وحيد، لكنه لم يشارك الموسم الجاري في أي مباراة، إذ أنه خارج حسابات الجهاز الفني.