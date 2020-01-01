رد رسمي من الاتحاد .. هل يخطف العميد عمر السومة؟

اللاعب السوري يدخل الفترة الحرة في يناير المقبل

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، حقيقة ما تردد في الساعات الماضية عن تقديم ناديه عرض رسمي إلى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي.

مراسل "القنوات الرياضية السعودية" أكد أمس الخميس، أن السوري لا يريد تجديد عقده مع الراقي، إذ يرغب في دخول الفترة الحرة، ومن ثم بحث العروض الرسمية التي يتلقاها.

وأشار المراسل إلى أن العميد قدم عرضًا للسومة، يتخطى العرض الذي قدمه له مجلس الراقي من أجل التجديد.

المزيد من الفرق

وكتب صادق دياب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " إشارة الى ما ذكره مراسل احدى القنوات عن رغبة نادي الاتحاد في ضم لاعب محترف في احد الاندية المحلية، وتجهيزها لعرض مالي لذلك، يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد عدم صحة ذلك والثقة كاملة في كافة لاعبي الفريق الموجودين الان على القائمة لاستكمال مسيرتهم القوية مع الفريق. والله الموفق".

إشارة الى ما ذكره مراسل احدى القنوات عن رغبة نادي الاتحاد في ضم لاعب محترف في احد الاندية المحلية، وتجهيزها لعرض مالي لذلك، يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد عدم صحة ذلك والثقة كاملة في كافة لاعبي الفريق الموجودين الان على القائمة لاستكمال مسيرتهم القوية مع الفريق. والله الموفق — احمد صادق دياب (@AhmadSadikDiab) December 17, 2020

السوري يدخل الفترة الحرة مع الراقي في يناير المقبل، وحتى الآن لم يتم توقيع عقد التجديد بعد، وإن كانت "جول GOAL" قد علم من مصادره الخاصة أن اللاعب توصل إلى اتفاق مع الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة، على كافة تفاصيل التجديد. (طالع التفاصيل)

العقيد يمثل الأهلي منذ صيف عام 2014، إذ انضم له وقتها قادمًا من القادسية الكويتي.

وشارك اللاعب في الموسم الجاري في سبع مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها أربعة أهداف، ليقود فريقه لاحتلال وصافة جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة.