أنسيلمو يسحب الأمل من جمهور الاتحاد والأهلي!

اللاعب البرازيلي يلعب في الدوري السعودي منذ عام 2018

بعدما منح البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ لاعب الوحدة السعودي، الأمل لكبار الأندية السعودية بإمكانية ضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، عاد وسحب الأمل من جديد منهم.

عدة أندية ترغب في ضم اللاعب البرازيلي، خاصةً الأهلي والاتحاد، الذي أطلق جمهورهما مناشدات عدة لمجلسي الإدارة من أجل سرعة التحرك للتعاقد مع نجم فرسان مكة.

في تصريحات خاصة من قبل لـ"جول" منح فينيسيوس براتيس مهلة للنادي السعودي 15 يومًا، بداية من الرابع من أغسطس الجاري، لتسديد مستحقات أنسيلمو المتأخرة وإلا سيفسخ اللاعب عقده من طرف واحد. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" ونقلًا عن وكيل اللاعب فإن الأزمة مع الوحدة انتهت، بسداد المستحقات المتأخرة، ليغلق الباب أمام رحيله مجانًا، إلا أن مسألة بقائه في الفريق من عدمها لم تُحسم بعد.

وأشارت الصحيفة إلا أن وكيل أنسيلمو سيعقد جلسة مع مسؤولي الوحدة، للحديث حول مستقبل اللاعب،موضحًا أنه يميل للرحيل على سبيل الإعارة في الموسم الحالي، على أن يعود للفريق مع العودة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مرة أخرى.

جدير بالذكر أن صاحب الـ32 عامًا يلعب للوحدة منذ عام 2018، إذ انضم له وقتها قادمًا من إنترناسيونال البرازيلي، ومن المفترض أن عقده مستمر حتى نهاية موسم 2023-24.

وبشكل عام، شارك أنسيلمو في 78 مباراة بقميص فرسان مكة، سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ستة آخرين.