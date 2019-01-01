محمد شريف عن العودة للأهلي: ليس هناك أفضل مني لأجلس احتياطيًا

لاعب الأحمر المعار إلى إنبي ينتقد حديث لاسارتي عنه

أوضح محمد شريف؛ لاعب الأهلي المصري المعار إلى إنبي، أن المشاركة في المباريات أهم شيء للاعب الكرة، مؤكدًا أنه يهمه المشاركة في المقام الأول بعيدًا عن كون الأحمر أكبر نادٍ في أفريقيا.

صاحب الـ23 عامًا كان قد انضم للمارد الأحمر في يناير 2018 قادمًا من وادي دجلة، قبل أن تتم إعارته إلى إنبي في الصيف الماضي لمدة موسم واحد.

وشارك الجناح الأيسر في 12 مباراة فقط بالفانلة الحمراء، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين.

وقال شريف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة والناس": "الأهلي نادٍ كبير وأحسن نادي في مصر وأفريقيا وأي لاعب يتمنى اللعب بالأهلي، لكن في الوقت نفسه المشاركة مهمة، لأن حساسية المباريات تغيب بالابتعاد وهذا ما شعرت به عند انتقال لإنبي".

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وأضاف: "أهم شيء لي أن أشارك في المباريات، وإذا كنت سأجلس احتياطيًا في الأهلي بالطبع اللعب أهم، فمن السهل الجلوس على مقاعد البدلاء كالموظف وأتقاضى راتبي، لكنني أطمح للعب، بجانب أنني لا أرى أن هناك من هو أفضل مني كي أجلس احتياطيًا".

بسؤاله عن انتقاد الأوروجوياني مارتن لاسارتي؛ المدير الفني السابق للأهلي، له حول رعونته أمام المرمى، علق: "لا أعلم ماذا كان يقصد بما قاله، لكنني تفاجأت بحديثه معي، فماهي فائدة وجوده إذا كان يرى أن لدي مشكلة أمام المرمى؟، هو كمدرب دوره أن يدربني على إنهاء الهجمات وتحسين نقاط الضعف لدي، ما قاله كان سببًا غير مقنعًا، لكنني قمت بالتدريب بشكل جيد وسجل أهدافًا في مباريات ودية".

يذكر أن شريف يحتل المركز الثاني في جدول هدافي الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري برصيد سبعة أهداف، بفارق هدف وحيد عن عبد الله السعيد؛ لاعب بيراميدز، محتل الصدارة.