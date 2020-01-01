الأهلي يوضح حقيقة تسويق أزارو في الدوري السعودي

هل يرحل المهاجم المغربي عن الأهلي بيناير؟

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن انتقال المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، إلى الدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري بعدم من تركي آل الشيخ؛ مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير هيئة الترفيه السعودية.

المغربي يعاني من تراجع في المستوى بالموسم الجاري، إذ يهدر عديد الفرص السهلة، مما جعله محل انتقادات الجمهور.

وقال توفيق، خلال تصريحاته لإذاعة الشباب والرياضة: "هذا غير صحيح تمامًا، هو لاعب كبير ومحترم، ولن يتم تسويقه في أي مكان".

بسؤاله عن الصفقة المرتقبة للشياطين الحمر، أوضح: "تظل لنا صفقة واحدة، هناك متغيرات، منذ فترة كنا نتحدث عن مهاجم وبعض إصابة سعد سمير ربما يكون مدافع، فليس هناك شيء ثابت حاليًا للتحدث عنه".

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وبشأن الصفقة التي أبرمت مع محمود عبد المنعم "كهربا": "كنا نعرف من البداية وضع اللاعب وتحدثنا مع النادي البرتغالي، الأمور كانت مستقرة، ونحن لسنا طرفًا في مشكلة كهربا مع الزمالك".

كهربا شارك أمس الأحد، في المباراة الأولى له بالفانلة الحمراء، إذ نزل بديلًا لمروان محسن أمام إف سي مصر في الدقيقة 68، بالجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز.

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى القلعة الحمراء في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع ناديه البرتغالي ديبورتيفو أفيس، الذي كان قد لعب له في نهاية الموسم الماضي راحلًا عن الزمالك مجانًا مستغلًا عدم قانونية إجراءات تسجيل تمديد عقده مع الأبيض إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء يلاحقونه حاليًا لإيقافه، متهمين إياه بالهرب.