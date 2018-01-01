الانتر يتوصل لاتفاق شفهي لضم رامسي

آرون رامسي لاعب آرسنال يقترب من انتر ميلان

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية عن توصل انتر ميلان لاتفاق شفهي مع اللاعب الويلزي آرون رامسي نجم فريق آرسنال، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفقًا لما ورد في الصحيفة فأن وكيل اللاعب آرون رامسي قد تقابل مع مسؤولين من انتر ميلان يوم الأربعاء، واتفق الطرفان على انتقال رامسي لقلعة جيوزيبي مياتزا بداية من 1 يوليو المقبل.

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وكان اللاعب صاحب الـ 27 عامًا قد طالب إدارة النيراتزوري براتب سنوي يقدر بـ 6 أو 7 مليون يورو، ولكن وفقًا لما ذكرته الصحيفة فأن سباليتي طالب الرئيس التنفيذي الجديد للفريق بيبي ماروتا بجلب رامسي في ميركاتو الشتاء.

يذكر أن رامسي كان قد ارتبط اسمه بالانتقال لبايرن ميونيخ وليفربول ومانشستر يونايتد ولاتسيو وميلان، في ظل أنه يعيش أيامه الأخيرة مع المدفعجية.

يشار إلى أن رامسي يلعب في صفوف آرسنال منذ عام 2008، تخللها فترتي إعارة لكارديف سيتي ونوتنجهام فورست.