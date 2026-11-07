قبل الانتخابات .. سانتوس يعين والد نيمار في مركز إداري هام!

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عيّن نادي سانتوس نيمار الأب مديرًا تنفيذيًا جديدًا له بأثر فوري، بموجب عقد مبدئي يستمر حتى نهاية ديسمبر. ويتضمن عقد رجل الأعمال البالغ من العمر 61 عامًا تجديدًا تلقائيًا للفترة 2027-2029 في حال فوز الرئيس الحالي مارسيلو تيكسيرا في انتخابات النادي الشهر المقبل.

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دور تنفيذي يعزز الهيكل الإداري في النادي

بعد أن كان الصحفي لوكاس موسيتي أول من كشف الخبر يوم الجمعة، وتأكيده لاحقًا من قبل ESPN Brasil، فإن هذا التعيين يضع نيمار الأب مباشرة تحت تيكسيرا في هيكل قيادة النادي. وداخليًا، تمثل هذه الخطوة دليلًا واضحًا على دعم عائلة المهاجم للإدارة الحالية، رغم أن تيكسيرا لم يعلن رسميًا بعد ترشّحه لانتخابات 12 ديسمبر.

ورغم صلاحياته التنفيذية رفيعة المستوى، فإن القادم الجديد لن يتدخل في اختصاصات المدير الرياضي أليكساندري ماتوس، الذي يحتفظ بالسيطرة الكاملة على العمليات الرياضية.

بيان رسمي يحدد مسؤوليات مزدوجة

وفي تأكيده لوصول صاحب الـ61 عامًا يوم الجمعة بعد الظهر، جاء في بيان رسمي للنادي: "[نيمار الأب] سيتعاون بشكل مباشر مع إدارة النادي، ويشارك في الإشراف على مختلف المجالات ودمجها، بما في ذلك كرة القدم والتسويق والمشاريع التجارية الجديدة. وإلى جانب مهامه كمدير تنفيذي، سيشغل نيمار الأب أيضًا منصب رئيس معهد Instituto Meninos da Vila، الذي سيركز على اكتشاف المواهب الجديدة والتواصل مع أساطير النادي".

شراكة تجارية ترفع الإيقاف عن التعاقدات

قبل توليه منصبه الإداري الرسمي، كان رجل الأعمال قد نسج بالفعل علاقات مالية وثيقة مع النادي البرازيلي عبر وكالته NR Sports. وقد رتّبت شركته مؤخرًا ضخ مبلغ نقدي فوري قدره 12 مليون ريال برازيلي (1.6 مليون جنيه إسترليني / 2.1 مليون دولار) أتاح لنادي سانتوس تسديد دين متأخر لنادي موناكو الفرنسي ورفع الإيقاف المفروض عليه من الفيفا بشأن التعاقدات.

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ومقابل تلك المساعدة المالية، منحت الإدارة مساحات رعاية على القميص جرى بيعها لاحقًا في السوق التجارية. علاوة على ذلك، تساعد NR Sports وشركاء من الشركات الأخرى في تمويل مشروع بقيمة 13.5 مليون ريال برازيلي (1.8 مليون جنيه إسترليني / 2.3 مليون دولار)، بتكلفة 4.5 مليون ريال برازيلي (600 ألف جنيه إسترليني / 780 ألف دولار) لكل أرضية، من أجل تحديث ثلاثة ملاعب في فيلا بيلميرو وملعب التدريب.

المباريات التالية COR الدوري البرازيلي 17:30 SAN

تطوير الملاعب يسبق العودة إلى المنافسات المحلية

وقد حصل متخصصو الملاعب في شركة World Sports بالفعل على الموافقة لبدء إعادة تركيب أول أرضية تدريب في 20 نوفمبر، فيما يخوض الفريق الأول مبارياته الختامية في الدوري البرازيلي. وبعد التوقف الدولي في نوفمبر، يعود سانتوس إلى المنافسة المحلية في مواجهة كوريتيبا خارج ملعبه في 18 نوفمبر.

وخارج أرضية الملعب، ستبقى الأنظار كلها على انتخابات الرئاسة في 12 ديسمبر لمعرفة ما إذا كانت ولاية نيمار الأب ستمتد حتى عام 2029.