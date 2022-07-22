الأمير يصدم الاتحاد: قضية حمدالله من اختصاص الاتحاد السعودي

التطورات متواصلة في قضية النصر ضد حمدالله والاتحاد

صدم القانوني أحمد الأمير نادي الاتحاد حين أكد على اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم النظر في قضية النصر ضد لاعبه السابق عبد الرزاق حمدالله والنادي الجداوي.

حمدالله أثار جدلًا واسعًا حين فسخ النصر عقده في نوفمبر الماضي ثم انضم بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر خلال يناير 2022، ولكن الجدل الأكبر كان عند ظهور تسريبات صوتية لمحادثات تجمعه مع حامد البلوي المدير التنفيذي للنادي الغربي رآها النصراويون تحريض على التمرد وفسخ العقد وتقدموا بشكوى ضد الأطراف جميعًا.

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إدارة الاتحاد أنكرت أولًا تلك التسريبات لكن العديد من المصادر الصحفية أكدت أن اللجان المختصة أثبتت صحتها، ليُغير مسؤولو العميد من أقوالهم ويردون على الاتحاد السعودي بأن الأمر ليس من اختصاصه لأن القضية ذات بعد دولي ومنظورة في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الأمير أكد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن القضية لا تحمل بُعدًا دوليًا لأنها ضد نادٍ سعودي ضم إداري من نفس الدولة، بجانب أن لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مستوفية كافة اشتراطات فيفا للنظر في مثل تلك القضايا.

#للتوضيح



4️⃣



ختاماً ؛ شكوى النصر لا ينطبق عليها البعد الدولي للنزاع، ولجنة الاحتراف السعودية هي لجنة تابعة للاتحاد السعودي وتستوفي كل اشتراطات الفيفا، لذلك الاختصاص القضائي يقع هنا للاتحاد السعودي ولجنة احترافه — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) July 22, 2022

حديث الأمير لو كان صحيحًا يُمثل صدمة كبيرة للاتحاديين الآملين في ألا يتعرض ناديهم لأي عقوبة من الاتحاد المحلي تطبيقًا لمبدأ عدم اختصاصه في النظر بالقضية من الأساس، خاصة مع حديث البعض وعلى رأسهم الإعلامي عبد العزيز المريسل أن النادي الجداوي معرض لعقوبات أقلها الإيقاف عن القيد لفترتي الانتقال وأقصاها خصم نقاط من رصيده عن الموسم الماضي أو القادم.

يُشار إلى أن حمدالله بدأ مشواره مع الاتحاد بامتياز وساهم في جمع نقاط صعبة بأهدافه الحاسمة وعلى رأسها الهاتريك ضد الأهلي في ديربي جدة، لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في الجولات الأخيرة بعد ظهور التسريبات الصوتية وحصاره من الإعلام النصراوي وتقدم ناديه السابق بشكوى ضده.

العديد من الاتحاديين يرون أن الهداف المغربي لعب دورًا في خسارة لقب الدوري لصالح الهلال رغم تصدر جدول الترتيب لـ90% من عُمر المسابقة، خاصة بأدائه الضعيف وإهداره للفرص في مباراة الكلاسيكو الحاسمة ومواجهة الطائي التي خسرها الاتحاد 1-0 وكانت نقطة التحول في الصراع.