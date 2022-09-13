الأمر لا يتعلق بنتائج .. بولي يكشف السبب الحقيقي وراء إقالة توخيل

أشاد بموهبة المدرب الألماني وإنجازاته

كشف تود بولي رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، عن السبب الذي جعله يتخلى عن المدرب توماس توخيل وإقالته من تدريب الفريق بشكل مبكر.

توخيل رحل عن البلوز الأسبوع الماضي، بعد الخسارة أمام دينامو زغرب في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، استمرارًا للنتائج والمستويات السيئة التي قدمها الألماني ببداية هذا الموسم قبل رحيله.

وبعد التعاقد مع جراهام بوتر من برايتون بدلًا منه، تحدث بولي خلال مشاركته في مؤتمر "SALT" بالولايات المتحدة الأمريكية، ليؤكد أن نتيجة دينامو زغرب لم تكن السبب في إقالة صاحب الـ49 سنة.

وقال رجل الأعمال الأمريكي:"هدفنا دائمًا هو الدمج بين الأكاديمية والفريق الأول مع كل الأندية التي نريد إدارتها والعمل على تطويرها، وهذا الأمر يحتاج إلى آليات جيدة ومتناسقة".

وأضاف:"قرارنا جاء لأننا لم نكن على يقين من أن توماس كان يفكر بنفس طريقتنا، لا أحد على صواب أو خطأ، كل ما في الأمر أننا لم يكن لدينا رؤية مشتركة للمستقبل".

وتابع:"الإقالة لم تكن بسبب الخسارة أمام دينامو زغرب، القرار لم يتم اتخاذه بشأن فوز أو خسارة واحدة، ولكنه بسبب الرؤية الصحيحة للنادي على المدى البعيد".

وواصل حديثه:"عليك أن تتأكد من توافقك مع باقي الأشخاص من حولك، توخيل شخص موهوب للغاية وحقق نجاحًا كبيرًا في تشيلسي، ولكن رؤيتنا كانت تتمثل في العثور على مدرب يريد حقًا التعامل معنا والتركيز على كسر الكثير من الجدران داخل النادي بخصوص الفريق الأول والأكاديمية، والحصول على البيانات والمعلومات اللازمة حول اللاعبين الكبار الذين وصلوا لهذا الفريق".

جدير بالذكر أن توخيل وصل لتشيلسي في يناير 2021 وفاز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا بنفس الموسم، كما حصل على كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية خلال تواجده بستامفورد بريدج.