الأمر لا يتعلق بمانشستر يونايتد .. نيفيل يصف برشلونة بـ"العار" بسبب دي يونج

الهجوم مستمر من النجم الإنجليزي السابق

قام جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد السابق، بمهاجمة برشلونة من جديد، بسبب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج وقضية رحيله عن النادي.

برشلونة جعل الأمور صريحة للاعبه برغبة الإدارة في مغادرته للفريق هذا الصيف لأسباب مالية من أجل توفير النفقات لتسجيل الصفقات الجديدة قبل بداية الموسم.

ومن جانبه يبدو موقف اللاعب واضحًا، حيث يطمح في الاستمرار مع برشلونة لفترة أطول، رغم الاهتمام الكبير من مانشستر يونايتد بالحصول على خدماته.

ماذا قال نيفيل؟

قام أحد المتابعين للنجم الإنجليزي السابق باتهامه بأنه يتحدث فقط عن دي يونج بسبب ارتباطه بالانتقال ليونايتد، وأنه كان سيتجاهل المدفوعات المتأخرة للاعب وأزمته مع برشلونة لو لم يكن مرتبطًا بالشياطين الحمر.

وهو ما رد عليه نيفيل قائلًا:"أنا حقًا لا أهتم إذا كان سيوقع لمانشستر يونايتد أم لا، ولكن الوضع يبدو واضحًا للجميع".

وأضاف:"أنا دائمًا أتخذ هذا الموقف المعارض للأندية أو الشركات التي تظلم اللاعبين أو العاملين بها ولا تدفع لهم رواتبهم ومستحقاتهم المالية، لذلك ما يفعله برشلونة هو عار على الاسم العظيم الذي يمتلكه هذا النادي".

ما هي المشكلة بين برشلونة ودي يونج؟

تشير التقارير إلى أن النجم الهولندي لديه مستحقات متأخرة في النادي الكتالوني تبلغ قيمتها 14.5 مليون جنيه استرليني بسبب رواتب مؤجلة.

وهو المبلغ الذي لا يريد اللاعب التنازل عنه ولذلك يقوم بتأخير توقيعه المحتمل لمانشستر يونايتد ويتمسك بالبقاء في برشلونة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يقوم فيها نيفيل بمهاجمة النادي الكتالوني، حيث سبق أن طالب دي يونج باتخاذ إجراءات قانونية ضد ناديه للحصول على مستحقاته.