الإكوادور وأمريكا .. ليست مجرد مباراتين وديتين بالنسبة لرينارد بل هي "تاريخية"

وديتان في معسكر إسبانيا، لهما أهمية خاصة للمدرب الفرنسي

تحديات كبيرة تواجه الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، خلال الفترة الحالية، مع إقدامه على المشاركة في كأس العالم قطر 2022، في ظل انتقادات واسعة من الإعلام السعودي، لكنه على موعد مع الوصول لبعض الأرقام التاريخية خلال الأيام المقبلة.

الأخضر يعسكر في إسبانيا:

المنتخب السعودي موجود حاليًا في مدينة أليكانتي الإسبانية، ولمدة عشرة أيام، ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للمونديال.

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Shahid Shahid

يخوض الأخضر خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام الإكوادور في 23 من سبتمبر الجاري، ثم يلتقي بمنتخب أمريكا في آخر أيام المعسكر؛ 27 من الشهر ذاته.

لكن قبل هذا المعسكر، هاجم عدد كبير من النقاد السعوديين اختيارات رينارد من اللاعبين، في ظل تمسكه باستبعاد الحارس عبد الله المعيوف، رغم أنه الحارس السعودي الوحيد الأساسي مع فريقه في دوري روشن السعودي.

كذلك تعرض الفرنسي لهجوم كبير لاستبعاده لعبد الرحمن غريب؛ لاعب النصر، وعدد من الأسماء الأخرى التي جعلت المدرب تحت مقصلة الإعلاميين.

ومن المقرر أن تخوض السعودية معسكرين آخرين في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، قبل استهلال مشوار المونديال، الذي تشارك به ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

أهمية تاريخية لمواجهتي الإكوادور وأمريكا بالنسبة لرينارد:

بعيدًا عن أهمية المباراتين كونهما استعدادًا للمشاركة في الحدث العالمي إلا أن رينارد منتظر أن يحقق بهما أرقامًا قياسيةً شخصية خلال مسيرته مع منتخب السعودية..

من خلال هاتين المباراتين، سيصبح رينارد أكثر مدرب أجنبي قاد المنتخب السعودي من حيث عدد المباريات، إذ يحل حاليًا في المركز الثاني خلف المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو؛ صاحب الـ31 مباراة، بينما خاض الفرنسي 30 مباراة.

بيسيرو كان قد قاد الأخضر لمدة عامين تقريبًا، خلال الفترة من فبراير 2009 وحتى يناير 2011، فيما تخطى رينارد حاجز الثلاث سنوات على رأس القيادة الفنية للسعودية.

الفوز كذلك في هاتين المبارتين، سيجعل رينارد ينفرد بوصافة أكثر مدربي الأخضر تحقيقًا للانتصارات، إذ يحل حاليًا في المركز الثالث بـ18 انتصارًا، خلف المدرب السعودي خليل الزياني صاحب الـ19 انتصارًا، وناصر المدرب السعودي ناصر الجوهر؛ المتصدر بـ37 انتصارًا.

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