الأفضل في أوروبا | بنزيما يتُوج ملكًا وسيطرة ساحقة لريال مدريد

سيطرة واضحة من ريال مدريد على جوائز "يويفا" لموسم 2021-22 بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن جوائز الأفضل في موسم 2021-22، وذلك خلال الحفل الذي نظمه بعد قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23.

ومع تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، كان من المنطقي إلى حد كبير أن يسيطر النادي الملكي على جوائز "يويفا" عن 2021-22.

من هم المتوجون بجوائز "يويفا" 2021-22؟

المدرب الإيطالي الأسطوري أريجو ساكي، حصل على جائزة رئيس "يويفا" والتي يتم منحها للإنجازات البارزة.

كما توج الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2021-22، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

أما فيما يخص أفضل لاعب شاب في أوروبا لموسم 2021-22، فقد حصد البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الجائزة.

الفرنسي كريم بنزيما، قائد ريال مدريد، وهداف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، حقق جائزة أفضل لاعب في أوروبا عن الموسم الماضي، متفوقًا على زميله البلجيكي تيبو كورتوا، والبلجيكي كيفين دي بروينه نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

فيما توجت سارينا فيجمان المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا للسيدات بجائزة أفضل مدرب لفريق سيدات في موسم 2021-22، وحصلت أليكسيا بوتياس لاعبة برشلونة على جائزة أفضل لاعبة في موسم 2021-22.