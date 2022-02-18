الأفضل في الملعب واستعار مهارة صلاح .. أرقام تريزيجيه ضد ريزيسبور

حقق نادي بشاك شهير الفوز اليوم على نظيره ريزيسبور بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من الدوري التركي.

جاء هذا بمشاركة النجم المصري محمود حسن تريزيجيه المعار من صفوف أستون فيلا الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

تريزيجيه لعب المباراة أساسيًا وقدم مستويات أكثر من رائعة، حيث كان المؤثر الأول في نتيجة المواجهة، وسجل هدفي اللقاء.

فيما يلي نستعرض معكم أهم أرقام تريزيجيه في المواجهة:

خاض تريزيجيه 89 دقيقة حيث لعب أساسيًا، ولم يغادر أرض الملعب إلا في نهاية المباراة فقط ليحظى بتحية الجماهير على ما قدمه.

سجل النجم المصري هدفي اللقاء، في الدقيقتين الـ 33 والـ 53 من عمر المواجهة، حيث سجل الأول من انفراد تام بالمرمى ولم يتم احتسابه إلا بعد العودة لتقنية الفيديو، وسجل الثاني من متابعة لكرة شاردة داخل منطقة الجزاء.

النجم المصري سدد الكرة ثلاث مرات على المرمى، ومرة وحيدة خارجه، وبالرغم من تسجيله لهدفي اللقاء إلا أنه أهدر فرصة محققة للتسجيل.

لمس تريزيجيه الكرة 58 مرة طوال المواجهة، ولعب 27 تمريرة صحيحة من أصل 33 بنسبة دقة 82% وكان منهم ثلاث تمريرات أسفرت عن مواقف هجومية خطيرة لزملائه لكنهم لم يحولها لأهداف.

وعلى مستوى الثنائيات فاز تريزيجيه بالتحامين على الأرض من أصل ستة بنسبة نجاح 33.3% وخسر الكرة 14 مرة، كما حاول مراوغة الخصوم مرتين ونجح في مرة وحيدة.

دفاعيًا كان تريزيجيه مؤثرًا بنفس القدر الذي كان فيه هجوميًا، حيث شتت الكرة ثلاث مرات وقطعها مرتين، وتم المرور منه مرة وحيدة.