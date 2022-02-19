الإعصار "يونيس" يهاجم منزل حارس آرسنال ويسقط شجرتين عليه!

شهدت الساعات الماضية تصاعدًا كبيرًا في قوة الإعصار "يونيس" بالأخص في إنجلترا وهولندا، أكثر الدول تضررًا من الحالة الجوية الحالية.

أحد أبرز المتضررين مؤخرًا من ذلك الإعصار كان اللاعب الألماني بيرند لينو حارس مرمى فريق آرسنال، حيث عانى في منزله من أثاره.

وسقطت شجرة بجوار نافذة لينو وداخل حديقته التي تدمرت تمامًا بسبب الإعصار، بينما وقعت أخرى خارجها.

ولا يعد سقوط الشجرتين هو أسوأ ما يواجه لينو في الوقت الحالي، حيث يعاني من الابتعاد عن تشكيل المدير الفني ميكيل أرتيتا.

وشارك لينو في سبع مباريات فقط هذا الموسم في كل البطولات، منهم ثلاثة في الدوري الإنجليزي ومثلهم في كأس الرابطة ولقاء وحيد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتلقى الدولي الألماني 11 هدفًا في مشاركته ولم يخرج بشباك نظيفة سوى في مواجهتين فقط، وفقد مكانه للحارس آرون رامسديل.

وكانت تقارير صحفية قد حذرت من تسبب الإعصار في تأجيل عدة مباريات في الجولة الجارية سواء في الدوري الإنجليزي أو بالدرجات الأدنى بسبب الإعصار.