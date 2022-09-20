الإصابة تعاود سلمان الفرج .. هل يلحق بمواجهة الإكوادور؟

قائد الأخضر لم يشارك في المران الليلة

غاب سلمان الفرج؛ قائد المنتخب السعودي والهلال، عن مران الأخضر اليوم الثلاثاء، ضمن معسكر الفريق في مدينة أليكانتي الإسبانية، والذي انطلق في 17 من سبتمبر الجاري.

معسكر الأخضر سيستمر حتى 27 من الشهر الجاري، على يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة الأولى ستقام في 23 من سبتمبر أمام الإكوادور، ثم سيشهد اليوم الأخير مواجهة أمريكا.

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Shahid Shahid

الإصابة تبعد الفرج عن المران:

الفرج لم يشارك في مران الليلة، إذ أوضح الجهاز الطبي للأخضر أنه اشتكى من بعض الآلام في عضلة الساق.

ولم يكشف بعد الجهاز الطبي عن مدة غياب اللاعب، لكن من المتوقع إراحته في مواجهة الإكوادور، لحين التأكد من اكتمال شفائه.

الأخضر يستعد للمشاركة السادسة في المونديال:

المنتخب السعودي سيشارك في الحدث العالمي للمرة السادسة في تاريخه، بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الآسيوية.

ومن المقرر أن يخوض الأخضر معسكرين آخرين في شهري أكتوبر ونوفمبر، قبل استهلال مشواره المونديال في 22 من نوفمبر المقبل.

وأوقعت القرعة السعودية في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

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