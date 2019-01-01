الاشتباكات تتسبب في إلغاء ودية ضمك والنجم الساحلي

النادي السعودي يؤكد المعلومة بتغريدة على "تويتر"

اضطر حكم مباراة ضمك السعودي والنجم الساحلي التونسي الودية، لإلغائها قبل الوصول للوقت الأصلي، وذلك بسبب الاشتباكات بين لاعبي الفريقين، بعد تقدم ممثل نسور قرطاج بثلاثية نظيفة.

من ذلك، وصف رئيس النادي السعودي صالح أبو نخاع المباراة "بالتجربة المفيدة"، لاعتقاده بأنها أفادت اللاعبين فنيًا وبدنيًا، رغم ما وصفه بيان النادي عبر "تويتر"، العنف الزائد من قبل لاعبي النجم الساحلي.

وجاء نص البيان الذي نشره حساب ضمك على "تويتر"، لتأكيد إلغاء الودية على النحو الأتي "تساهل حكم اللقاء تجاه تدخلات لاعبي النجم وتعرض لاعبي ضمك للضرب مما أدى لاشتباكات لاعبي الفريقين والحكم ينهي المباراة".

وبعيدًا عن الاشتباكات، فقد سجل أهداف المباراة بلال الماجري وسليم بوخنشوش في الدقيقتين 34 و36، قبل أن يقتل الحاج حسن المباراة إكلينيكيًا برصاصة الرحمة الثالثة قبل النهاية بعشر دقائق.

الجدير بالذكر أن المباراة أقيمت في تونس، ضمن جولة الفريق الغربي الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، الذي سيفتتحه بمواجهة حامل اللقب النصر على ملعبه "الملك فهد الدولي"، في أولى مباريات الموسم الجديد، المقرر لها مساء الخميس الموافق الـ22 من أغسطس.