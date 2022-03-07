"الإشاعات ضد حمدالله لن تتوقف إلا في تلك الحالة"
أكد الناقد الرياضي سعود الصرامي أن الإشاعات ضد عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد لن تتوقف إلا في حالة واحدة فقط، وذلك بعد الحديث عن شكوى تقدم بها لاعب ضمك فاروق شافعي ضده لدى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
صحيفة الرياضية كانت قد كشفت عن تقدم شافعي لشكوى ضد حمدالله يوم أمس متهمًا إياه بالتعدي عليه لفظيًا عقب نهاية مباراة الاتحاد وضمك في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، والتي حسمها العميد لصالحه بهدفين مقابل هدف واحد.
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المتحدث السابق باسم نادي النصر أكد في تغريدة سابقة أن الذي نصح إدارة النصر بالتخلي عن حمدالله وعدم التعاقد مع حارس مرمى لم يكن يهدف إلا للإساءة لتلك الإدارة ووضعها في مواجهة مع جماهير الفريق.
وبعدها، خلال تغريدة أخرى، أوضح الصرامي أن الإشاعات ضد اللاعب المغربي لن تتوقف إلا حين يتوقف هو عن تسجيل الأهداف في مرمى الخصوم.
إذ كتب "الإشاعات ضد حمدالله ستتوقف عندنا يتوقف الابن الغالي عبد الرزاق عن "هز" شباك المنافسين".
هداف الدوري السعودي مرتين كان قد رحل عن النصر بفسخ عقده من جانب النادي في نوفمبر الماضي، وقد انضم للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوي الماضي وأصبح سريعًا أحد أهم نقاط قوة الفريق وسجل بقميصه 8 أهداف في الدوري السعودي.
يُشار إلى أن الكثير من الشكوك تحيط بموقف حمدالله من خوض مباراة الاتحاد المؤجلة أمام الهلال مساء غدٍ الثلاثاء، حيث تعرض اللاعب لإصابة خلال مواجهة ضمك ورغم ذلك أتم المباراة حتى النهاية.