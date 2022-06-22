الاستمرار أم الرحيل؟ الكشف عن موقف الهلال من دياز

هل يستمر المدرب الأرجنتيني مع الهلال؟

مازال مصير المدرب الأرجنتيني رامون دياز مع نادي الهلال مجهولًا حتى الآن، ما بين الرحيل بنهاية الموسم بناءً على العقد المبرم معه، أو تجديد تعاقده.

دياز تولى مهمة تدريب الهلال خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم خلال شهر فبراير الماضي وحتى نهاية الموسم الجاري، ويقدم الفريق معه نتائج طيبة.

وكشف الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن موقف نادي الهلال النهائي من رامون دياز.

وجاء نص تغريدة الحنيان كالآتي: "إدارة الهلال أجلت فتح ملف تجديد عقد رامون دياز مدرب الفريق، حتى حسم المنافسة على بطولة الدوري".

وتنتهي مسابقة الدوري السعودي للمحترفين يوم الإثنين المقبل 27 يونيو الجاري، وذلك بمواجهة الزعيم أمام الفيصلي بالجولة الـ30 والختامية من البطولة.

إدارة #الهلال أجلت فتح ملف تجديد عقد رامون دياز مدرب الفريق حتى حسم المنافسة على بطولة الدوري. pic.twitter.com/uPqWpj8Zpn — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) June 22, 2022

ويتساوى الهلال حاليًا مع الاتحاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة، حيث سيتم تحديد البطل خلال الجولتين 29 و30 من عمر المسابقة.

"عقد جارسيا 65 مليون ريال .. وسيتم تسريحه مغضوبًا عليه!"

ولعب دياز دورًا كبيرًا في عودة الهلال للمنافسة على صدارة الدوري، بعد سلسلة من النتائج غير المستقرة رفقة المدرب السابق ليوناردو جارديم، ليصارع الاتحاد على لقب الدوري في الأمتار الأخيرة.