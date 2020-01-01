الاستقالة أو الاستفتاء .. حملة سحب الثقة تقترب من هزيمة بارتوميو

التوقيعات الصحيحة وصلت للحد المطلوب

أيام عصيبة يواجهها جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة، بسبب حملة سحب الثقة المستمرة للإطاحة به من منصبه.

برشلونة يعاني العديد من الأزمات على المستوى الرياضي والاقتصادي، مما دفع لحملة داخل النادي لإجبار بارتوميو على الاستقالة.

الحملة قامت بجمع التوقيعات اللازمة من أجل سحب الثقة من بارتوميو، مما يعكس حالة الرفض التام لتواجده بالنادي.

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تقارير صحفية أكدت أن اللجنة المسؤولة عن صحة التوقيعات، كشفت أن الأصوات الصحيحة وصلت إلى الرقم 16.520 وهو العدد المطلوب من أجل إجراء الاستفتاء على رحيل بارتوميو.

وهو ما يضع الكرة الآن في ملعب بارتوميو، سواء بالاستقالة من منصبه، أو الانتظار لعمل الاستفتاء على رحيله، مع الحاجة لثلثي الأصوات ضد إدارته للإطاحة به.

وأوضحت التقارير أنه بمجرد إعلان الاستفتاء، سيجب على اللجنة بدء عملية التصويت في فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا عمل.

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وفي حالة الاستقرار على الإطاحة ببارتوميو، سيتم تشكيل لجنة برئاسة كارليس بوسكيتس، لتنظيم عملية الانتخابات المبكرة.

يذكر أن الحملة اشتعلت مع نهاية الموسم الماضي، بعد الهزيمة القاسية لبرشلونة من بايرن ميونخ بنتيجة 8/2 في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.