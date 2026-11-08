"لن نطول من بلح التصحيح ولا عنب الاستحواذ" .. مفاجأة عكس التيار بشأن خصخصة الاتحاد بالكامل

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كثرت الأنباء حول شراء نادي الاتحاد، لكن دون جديد فعلي!

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وسط حالة التفاؤل التي انتشرت بين جمهور الاتحاد في ظل الأنباء القوية عن اقتراب خطوة خصخصة النادي بالكامل، ما يسهم في تحسين حالته المالية، طل الإعلامي الرياضي محمد البكيري على متابعيه بمحاولة تقليل مما يقال حاليًا في هذا الشأن.

ما القصة؟

خلال الساعات الماضية، زف الصحفي الرياضي بجريدة "الرياضية" ماجد هود بشرى سارة لجمهور العميد، مؤكدًا أن هناك ثلاثة تحالفات تسعى للاستحواذ على نادي الاتحاد.

المتنافسون الثلاثة على النادي الجداوي هم: عائلة جليزر؛ المالكة لنادي مانشستر يونايتد بالتعاون مع رجل الأعمال وائل جمجوم، الأمير سعد بن عبدالله والأمريكي جوشوا هاريس؛ المالك الشريك في عدة أندية أمريكية وإنجليزية، بجانب شركة "سدرة" المالية و"بلو فايف كابيتال" بقيادة عبدالرحمن وسلطان نجلي خالد بن محفوظ؛ عضو شرف الاتحاد السابق.

وأكد هود أن تحالف شركة "سدرة" المالية و"بلو فايف كابيتال" يتصدر المنافسة حاليًا والأقرب للفوز بملكية نادي الاتحاد.

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البكيري يشكك

لكن الإعلامي الرياضي محمد البكيري شكك في أنباء ماجد هود، مؤكدًا أنها محاولة لإلهاء جمهور العميد عن أهدافه ومطالبه لصندوق الاستثمارات ومسؤولي الكرة السعودية بشأن ضرورة دعم النادي بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي المقبل.

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البكيري كتب نصًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لا جديد .. كلما اشتدت المطالب على إدارات الاتحاد طل المراسل (المقيم) بدوره المعتاد (ملهي الرعيان) بأخباره، لصرف نظر الجمهور عن مطالبهم بتحسين أوضاع الفريق، وتعشيمهم بأمل الملاك الجدد، مما يشغلهم في نقاشات صابونية، تنزلق بهم إلى أنهم لا يطالوا فيه بلح التصحيح ولا عنب الاستحواذ".

المشكلة أن البكيري لم يكشف بوضوح ما إذا كانت أنباء ماجد هود تحمل نسبة من الصحة أم لا أساس لها كليًا، ما وضع جمهور الاتحاد في حيرة أكبر.

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ماجد هود ليس وحيدًا

الملاحظ أن ماجد هود ليس وحده من يروج لأنباء اقتراب خصخصة نادي الاتحاد، فكذلك الإعلامي الرياضي عبدالله فلاته أكد أن هذا الملف في طريقه للحسم، خلال تصريحاته عبر قناة "ثمانية".

وقال فلاته: "بالنسبة للمنافسة على شراء نادي الاتحاد، الشركة الأقرب للاستحواذ على النادي ستكون بقيادة وائل جمجوم ومعه المهندس صهيب جمجموم بالإضافة إلى مؤسسة أمريكية في تكتل مهم للغاية".

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وأضاف: "هذا التكتل يقوده الأمير سعد عبدالله بن عبدالعزيز، وبالنسبة لي هو الأقوى والأقرب حاليًا لشراء نادي الاتحاد".

وتابع:"الأمير سعد يدعم الاتحاد منذ سنوات طويلة، ولديه إدارة متميزة للغاية، هناك تكتلات أخرى منافسة هذا صحيح، ولكن هناك خطوات متقدمة لحسم الصفقة من التحالف المذكور".

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ليس هذا فحسب، بل إن الإعلامي عادل مرضي كشف تفاصيل أكثر في هذا الشأن، موضحًا أن تحالف عائلة جليزر تقدم بعرض قيمته تتراوح بين 400 إلى 500 مليون ريال سعودي، وذلك من أجل شراء الاتحاد مع شريك آخر محلي، بواقع 35% لكل منهما من مجموع الحصة المستهدفة بنسبة بـ70%.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات السعودي يسعى للتخلص من نسبته الأكبر في الأندية السعودية، حيث بدأ بالهلال، فاستحوذ الأمير الوليد بن طلال على 70% من ملكيته مؤخرًا.

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ويتبقى الثلاثي الاتحاد والأهلي والنصر حاليًا تحت مظلة الصندوق بنسبة 75%، لكن جميعهم هناك محاولات لشرائهم من عدة تحالفات، وإن كانوا في مرحلة التفاوض دون الوصول لحسم فعلي.