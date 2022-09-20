الأزمة مستمرة .. استبعاد المنتخب الروسي من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024

استمرار استبعاد الفرق الروسية من البطولات الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد المنتخب الروسي من قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا عام 2024 التي سوف تقام بألمانيا.

ونشر الاتحاد بيانه الذي وضح فيه نظام القرعة، فيما أعلن استمرار استبعاد كافة الفرق الروسية من المنافسات القارية، ويأتي ذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ماذا عن البيان؟

جاء في البيان: "اجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم في هفار بكرواتيا ووافقت على إجراءات قرعة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 القادمة، والتي ستقام في فرانكفورت في 9 أكتوبر في الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا".

وواصل البيان: "تم تعليق جميع الفرق الروسية حاليًا بعد قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 28 فبراير 2022، والذي أكدته محكمة التحكيم الرياضية في 15 يوليو 2022. وبالتالي فإن روسيا ليست مدرجة في قرعة التأهل لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم 2022-24".

وأضاف البيان: "يشارك 53 اتحادًا وطنيًا في قرعة التصفيات، والتي ستوزع المشاركين على 10 مجموعات، 7 مجموعات من 5 فرق و3 مجموعات من 6 فرق".

واختتم البيان: "يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني بالمجموعات إلى البطولة النهائية. سيتم تحديد الأماكن الثلاثة المتبقية من خلال التصفيات التي ستقام في مارس 2024".

جدير بالذكر أن الفرق الروسية كانت قد استبعدت أيضًا من المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما استبعد المنتخب الروسي أيضًا من الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022.