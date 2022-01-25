الأزمات في برشلونة لا تنتهي .. أراوخو يرفض العرض الأول

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يعاني في الوقت الحالي في عملية تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني رونالد أراوخو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني تقدم بعرضه الأول للاعب الفريق الأول ووكيله لكنه قوبل بالرفض.

جاء هذا في اجتماع جمع جميع الأطراف في الأسبوع الماضي، وكان الرد سلبيًا من قبل وكيل اللاعب لإدارة الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن الوكيل والإدارة بالرغم من عدم التوصل لاتفاق إلا أن عملية المفاوضات ستستمر في المستقبل القريب.

واتفق الجميع على الجلوس على طاولة المفاوضات من جديد للتناقش في مستقبل اللاعب الذي يقدم مستويات طيبة للغاية في دفاع النادي الكتالوني.

يأتي هذا في الوقت الذي كثرت فيها الأخبار حول اهتمام العديد من الأندية بالحصول على خدمات اللاعب، على رأسهم تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم المقبل، أي أنه يستطيع التفاوض مع أي فريق بحلول يناير المقبل.







