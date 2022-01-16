الأزمات تطارد رونالدو في مانشستر يونايتد .. صراع جديد أبطاله رانجنيك ومارسيال

تفجرت أزمة جديدة في مانشستر يونايتد عقب تصريحات المدير الفني للفريق رالف رانجنيك الذي أكد أن أنطوني مارسيال لم يشارك مع الفريق لأنه طلب ذلك.

وقال رانجنيك: "مارسيال لم يكن يريد أن يتواجد ضمن الفريق، في الطبيعي يجب أن يتواجد لكنه لم يرد ذلك، لذلك لم يسافر معنا بالأمس".

لكن الرد جاء سريعًا من اللاعب الفرنسي الذي نفى أن يكون قد رفض التواجد في المباراة وأظهر مديره الفني في مظهر الكاذب.

وقال مارسيال: "لن أرفض أبدًا أن ألعب أي مباراة لصالح مانشستر يونايتد، لقد تواجدت هنا طيلة سبعة أعوام ولم أقلل من احترامي للنادي أو للجماهير ولن أفعل".

يأتي هذا عقب أن بقى كريستيانو رونالدو خارج قائمة مانشستر يونايتد في آخر مواجهتين ضد أستون فيلا في الدوري والكأس.

وخرج رانجنيك في كلتا المرتين وأكد أن رونالدو يعاني من مشكلة عضلية منعته من التواجد في المواجهتين الأخيرتين.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت العديد من الأنباء التي ربطت رونالدو بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أسرع وقت ممكن.

حيث أوضحت تقارير أن رونالدو اجتمع مع وكيله جورج مينديش وطلب منه البحث عن فريق له في الفترة المقبلة لمغادرة الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد عاد لمانشستر يونايتد مطلع الموسم الجاري بعد أن ربطته تقارير صحفية بالانتقال لصفوف مانشستر سيتي.