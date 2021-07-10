الأرجنتين ضد البرازيل: مباشر لحظة بلحظة

تابع نقل كامل لحظة بلحظة لمباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل..

شاهد أهداف مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

هدف دي ماريا الأول للأرجنتين

#CopaAmérica 🏆



¡TREMENDA DEFINICIÓN! Ángel Di María recibió el pase de Rodrigo De Paul y la tiró por arriba de Ederson para el 1-0 de @Argentina



🇦🇷 Argentina 🆚 Brasil 🇧🇷#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/OuFUmqipVA — Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021

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الأرجنتين 1 × 0 البرازيل

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية الشوط الأول بتقدم الأرجنتين بهدف نظيف سجل أنخيل دي ماريا

42' هجمة تكررت بنفس الشكل للبرازيل كثيرًا، تمريرة عرضية باتجاه ريتشاليسون يعيدها لعمق الملعب وهذه المرة إيفرتون يسددها في الدفاع وسهلة في يد مارتينيز

38' دي ماريا يعود لأرض الملعب ويبدو أنّه قادر على إكمال المباراة

37' إلتواء في كاحل مسجل هدف الأرجنتين دي ماريا ويسقط خارج الملعب مصابًا

34' نيمار يسدد المخالفة في الحائط البشري

33' أووووووووه مرتدة خطيرة للبرازيل وصلت لنيمار الذي حاول مراوغ باريديس لكن الأخير عرقله وحصل منتخب السيليساو على مخالفة من مكان خطير

32' هجمة مرتدة للأرجنتين وتصل إلى ميسي الذي راوغ الدفاع وسدد لكن بعيدة عن المرمى

28' ماولة أخرى خطيرة من جانب الأرجنتين عن طريق دي ماريا الذي سددها قوية لكن ارتطمت في الدفاع وتحولت لرمية تماس

21' جووووووووووووووووووووووووووول دي ماريا يظهر ويسجل الهدف الأول بعد تمريرة طولية رائعة من دي بول خلف لودي ليسقطها نجم باريس سان جيرمان في الشباك

20' البرازيل تضغط بشكل أخطر ودفاعات الأرجنتين ترتكب الأخطاء لكن حتى الآن لم تشكل الفرص أي خطورة

15' تعرض ميسي ونيمار لتدخلين والثنائي ساقط على أرض الميدان

13' أول فرصة حقيقية في المباراة وصلت إلى ريتشارليسون الذي لعبها عرضية باتجاه نيمار ليسدد نحو المرمى لكن تضرب في الدفاع

10' ضغط برازيلي وتعقيد مسألة إخراج الكرة من مناطق الأرجنتين الخلفية

5' مباراة حذرة في الدقائق الأولى وتمريرات هنا وهناك

انطلاق المباراة بأقدام ريتشارليسون

حفل افتتاح المباراة النهائية في كوبا أمريكا

تشكيل البرازيل

قرر المدرب تيتي البدء بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3



إيدرسون

رينان لودي - ماركينيوس - سيلفا - دانيلو

فريد - كاسيميرو - لوكاس باكيتا

نيمار - ريتشارليسون - إيفرتون

تشكيل الأرجنتين

قرر المدرب ليونيل سكالوني البدء بتلك الخطة:

التشكيل | 4-4-2

مارتينيز

أكونيا، أوتامندي، روميرو، مونتييل

لوسيلسو، باريديس، دي بول، أنخيل دي ماريا

ميسي، لاوتارو

Así formará Argentina 🇦🇷 para buscar el título de la CONMEBOL #CopaAmérica pic.twitter.com/zQLRXwu4qs — Copa América (@CopaAmerica) July 10, 2021

أما البرازيل فتتسلح بالأرض والجمهور والتاريخ وتفوقها على التانجو في نهائيين سابقين بكوبا أمريكا للفوز بالبطولة للنسخة الثانية على التوالي.

يرغب منتخب الأرجنتين في تحقيق البطولة للمرة الأولى منذ 1993 والتي قد تكون فرصة ميسي الأخيرة للتتويج بلقب كوبا أمريكا قبل اعتزاله الدولي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا 2021.