الأداء الهزيل يستمر .. أرقام مخيبة من رونالدو "الغاضب" أمام برينتفورد

مرة أخرى، ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو بأداء مخيب مع نادي مانشستر يونايتد، وهذه المرة خلال مواجهة برينتفورد في المؤجلة من الجولة 17 من منافسات الدوري الإنجليزي.

رونالدو عاد إلى التشكيل الأساسي لنادي مانشستر يونايتد بعد أن غاب عن آخر مباراة في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد بعد الإصابة لم تكن مظفرة، حيث لعب 71 دقيقة فقط من المباراة، قبل أن يقرر الألماني رالف رانجنيك مدرب "الشياطين الحمر" استبداله.

ماذا حدث عند استبدال رونالدو؟

وظهر الغضب على وجه رونالدو عند رؤية رقمه على لوحة الحكم الرابع، حيث خرج ببطء شديد من الملعب.

وتمتم البرتغالي بالعديد من الكلمات أثناء خروجه، وتحدث مع أفراد من الطاقم الفني في مانشستر يونايتد.

وبعد جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء، مال عليه رانجنيك في محاولة لتهدئته وتبادل الحديث معه قرابة الدقيقة والكاميرا مسلطة عليهما.

ماذا قدم رونالدو في مباراة برينتفورد؟

رونالدو لعب 71 دقيقة من المباراة في مركز المهاجم الصريح، وخلال تلك الفترة لمس الكرة 37 مرة.

وسدد رونالدو الكرة إجمالي ثلاث مرات، اصطدمت واحدة في إطار المرمى، وتصدى دفاع برينتفورد لتسديدتين.

ومرر ونالدو الكرة 21 مرة بصورة صحيحة من أصل 26 محاولة بنسبة 81%، ولم يصنع أي فرصة للتهديف.

فيما خسر البرتغالي الاستحواذ ثماني مرات، وفاز بثلاثة من أصل خمسة صراعات أرضية، كما فاز بصراعين هوائيين من أصل خمسة.

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