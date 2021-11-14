"الأخطاء التحكيمية ساهمت في بقاء الهلال كمنافس طيلة 48 عامًا"

يرى الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن الأخطاء التحكيمية ساهمت بشكل كبير في بقاء نادي الهلال في المنافسة على كل البطولات، خلال آخر 48 سنة.

ويقارن البعض بين وضعية النصر والهلال، وذلك في ظل الحالة غير الجيدة التي يمر بها العالمي خلال الوقت الحالي، بينما يمر الزعيم بواحدة من أفضل فتراته.

الشهري قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي": "دائمًا عندما يتحدث الإعلام الهلالي عن نادي الهلال، يحسسك أنه جاء من أوروبا وجاء عندنا بالغلط".

الإعلامي الرياضي تابع: "اذا انخفض مستوى نادي الهلال، سيجد خطأ تحكيمي يمنعه من الخسارة، مثلما حدث في مباراة الأهلي والهلال، وغيرها من الوقائع التي نتذكرها جميعًا".

واستطرد قائلًا: "هذه أخطاء تحكيمية دائمًا ما تساهم في بقاء الهلال كمنافس خلال آخر 48 سنة في جميع البطولات".

"بالأرقام .. هذا أفضل لاعب في تاريخ الكرة السعودية

"واختتم الشهري تصريحاته قائلًا: "الحكام لا يمتلكون الجراءة لإعطاء الحق للنادي الذي ينافس الهلال في الملعب، هذه تراكمات زمنية، لأن هناك حكام تم إبعادهم من التحكيم، وبطولات أبعدت من نادي من أجل الهلال".

مبارك الشهري: حديث الاعلام الهلالي عن الهلال يشعرك أنه فريق أوروبي وقدم للعب معنا.

الحصاد الرياضي ...

@Mubark_m9 pic.twitter.com/vUhPplveZJ — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) November 14, 2021

ويستعد الهلال لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء يوم 23 نوفمبر الجاري، في العاصمة السعودية الرياض.