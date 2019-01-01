الاجتماع الأول للاتحاد السعودي - تعرف على مناصب الأعضاء

ياسر المسحل ترأس الاجتماع الأول له

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عقد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول عقب الانتخابات التي أجريت مطلع الأسبوع الجاري.

ياسر المسحل وقائمته فازت بالانتخابات بالتزكية، حيث كان هو المرشح الوحيد دون وجود منافسين له.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تتولى رابطة دوري المحترفين إعداد جدول مباريات دوري المحترفين والدرجة الأولى معًا، على أن يتم تعيين نعيم البكر رئيسًا للمسابقات ليتولى إعداد جدول كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري الدرجة الثانية والثالثة.

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أما الإشراف على لجنة الحكام فتم تكليف الإيطالي كولينا به، على أن يتم اختيار أجنبي آخر للمنصب خلال الفترة المقبلة.

فيما تم تكليف ياسر المسحل برئاسة اللجنة التجارية مؤقتًا، وتركي السلطان رئيسًا للجنة الفنية، وصالح الحارثي رئيسًا للجنة الطبية، أما عبد الله كبوها فرئيسًا للجنة المالية.

ويتولى خالد المقرن الإشراف العام على المنتخبات السنية، وبندر الأحمدي رئيسًا للجنة التطوير والمبادرات، ونزيه النصر رئيسًا للمسؤولية الاجتماعية.

بينما تم تكليف خالد الثبيتي برئاسة لجنة العلاقات الدولية، وأضواء العريفي نائبًا له، ومعيض الشهري رئيسًا للجنة الاحتراف، وعبد العزيز العفالق رئيس اللجنة الاستراتيجية.