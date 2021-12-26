لم تكن الفائدة من زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين فنية فقط، إذ أن هناك من هو أكبر من ذلك، من ناحية التسويق للمملكة في أوروبا.

البرازيلي أيجور كورونادو؛ محترف نادي الاتحاد، يحرص على طريقته للترويج للعميد وللدوري بشكل عام في بلاده، كما فعل بعض ممكن سبقوه، سواء بالحديث بصورة جيدة عن السعودية وشعبها أو بإقامة مشاريع تحمل اسم المملكة وشعارها.

كيف روج كورونادو للدوري السعودي؟

العميد يلتقي حاليًا بالاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ويتصدر النمور جدول الترتيب برصيد 26 نقطة من 12 مباراة، وله مباراة مؤجلة، ليتساوى في النقاط مع ضمك؛ صاحب الوصافة، لكنه خاض 14 مباراة.

فيما يتفوق الاتحاد على الشباب؛ صاحب المركز الثالث بـ25 نقطة من 13 مباراة، والنصر؛ صاحب المركز الرابع بـ23 نقطة من 14 مباراة، والهلال؛ صاحب المركز الخامس بـ21 نقطة من 21 مباراة.

الفوز في مواجهة الاتفاق هذه ستجعل الاتحاد منفردًا بالصدارة بفارق كبير عن منافسيه المباشرين على الدوري سواء الهلال أو النصر أو الشباب.

وقبل المباراة بساعة، حرص كورونادو على الحصول على دعم الجمهور البرازيلي له ولفريقه.

كورونادو قام عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بنشر موعد المباراة بتوقيت البرازيل، لكسب أكبر دعم من الجماهير.

ماذا قدم كورونادو مع الاتحاد؟

صاحب الـ29 عامًا، والذي يشارك بصورة أساسية في لقاء الليلة، كان قد انضم للعميد في صيف عام 2021 قادمًا من الشارقة الإماراتي.

وشارك كورونادو بقميص النمور في عشر مباريات بالموسم الجاري، في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سجل خلالها أربعة أهداف، وصنع ثمانية أهداف.

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