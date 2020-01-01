الاتهام الأسوأ .. ساخو يتقبل اعتذار لجنة المنشطات الدولية

قضية كبيرة عاشها المدافع الفرنسي

أعلن ممادو ساخو، المدافع الفرنسي، تقبله اعتذار اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات بعد اعترافها بالاتهام الخاطىء بحق اللاعب بخصوص القضية التي أشارت إلى تعاطيه المنشطات وتسببت بإيقافه.

ساخو تعرض للإيقاف لمدة أربعة أعوام من قبل اللجنة بسبب تعاطيه مادة "Higenamine" لحرق الدهون في 2016، ليعود ويتم إثبات أن المادة ليست محظورة من قبل "يويفا".

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وقال الفرنسي خارج المحكمة: "أشعر بالسعادة لي ولعائلتي وأصدقائي وكل من ساندني في تلك الفترة الصعبة، الأمر لم يكن سهلاً كمحترف ورياضي".

وأكمل: "الأمر الأسوأ أن يوجه لك اتهام مثل ذلك، تعاطي المنشطات، أعتقد أن حالتي يجب أن تكون مثالاً للرياضيين من أجل توخي الحذر بخصوص ماذا يتعاطون".

محامي لاعب ليفربول السابق أكد اعتذار اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات وتعويضها اللاعب بمبلغ مالي عن الاتهامات السابقة، والتأكيد على عدم تكرار الاتهامات بحقه.

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وأصدرت اللجنة بياناً أكدت فيه ندمها على الضرر الذي تسببت فيه للاعب وسمعته، واعتذارها بعد إثبات صحة موقفه من قبل اليويفا.

ساخو يلعب مع كريستال بالاس منذ 2017 بعد الرحيل عن ليفربول، وخاض خمس مباريات مع الفريق هذا الموسم، وتسبب إيقافه في غيابه عن نهائي الدوري الأوروبي بين ليفربول وإشبيلية بذلك العام.