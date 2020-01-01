الاتفاق يُمطر شباك أحد بـ7 أهداف في كأس الملك

الاتفاق يطيح بـ"أحد" من كأس خادم الحرمين الشريفين

أمطر فريق الاتفاق شباك ضيفه أحد، بـ7 أهداف مقابل هدف، في مباراة دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الجمعة.

الاتفاق تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك، بعد فوز رائع على حساب أحد في المباراة التي أقيمت على ملعب " الأمير محمد بن فهد".

بدأت الأهداف عن طريق فيليب كيس في الدقيقة 10 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف نعيم السليتي الهدف الثاني في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وأضاف هزاع الهزاع الهدف الثالث في الدقيقة 69 وأضاف محمد مرزوق الكويكبي الهدف الرابع في الدقيقة 70.

أحرز نعيم السليتي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 76 وعاد الكويكبي مرة أخرى ليسجل الهدف السادس في الدقيقة 79.

سجل محمد قاسم العنزي الهدف الوحيد لأحد في الدقيقة 83، ولم يكتف الاتفاق بالسداسية حيث زاد سعد الربيعي الهدف السابع للاتفاق في الدقيقة 88.

وتأهل الاتفاق بهذا الفوز الكبير على حساب أحد، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.