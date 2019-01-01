الاتفاق يرفع عرضه لضم نعيم السليتي من ديجون

نادي الاتفاق يصر على ضم التونسي الدولي نعيم السليتي من صفوف ديجون الفرنسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي الاتفاق لا يزال مصرًا على ضم اللاعب التونسي الدولي نعيم السليتي من صفوف فريق ديجون.

جاء هذا بعدما رفع النادي العرض المقدم لضم اللاعب لصفوفه لحوالي ٢١ مليون ريال سعودي، أي ما يوازي خمسة ملايين يورو.

وفقًا للرياضية :



💢الاتفاق يرفع العرض المقدم إلى ديجون من أجل شراء اللاعب التونسي #نعيم_السليتي إلى أكثر من 5 مليون يورو. pic.twitter.com/UMVraEbNaH — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 4, 2019

وكان وكيل أعمال اللاعب قد طالب إدارة النادي السعودي برفع العرض المقدم لصفوف الفريق الفرنسي لحسم الصفقة لصالح الاتفاق.

وتقدم الاتفاق مؤخرًا بعرض لفريق ديجون قيمته حوالي ٢.٨ مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، لكنه قوبل بالرفض من الجانب الفرنسي.

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وتسعى الإدارة كذلك لحسم ضم اللاعب الإيفواري ماكس جرادل نجم فريق تولوز ومنتخب بلاده حيث اقترب الفريق من ضم اللاعب لصفوفه بشكل كبير.

جدير بالذكر أن صفقة جرادل ستكلف النادي مليون ونصف يورو يحصل عليهم تولوز بالإضافة لمليوني يورو كراتب له في الموسم الواحد.