الاتفاق يبحث عن عروض لرحيل فخر الدين بن يوسف

فخر الدين بن يوسف يرحل عن الاتفاق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الاتفاق السعودي يبحث في الوقت الحالي عن عقد للتونسي فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان فخر الدين بن يوسف قد اقترب من الرحيل عن الاتفاق بعد الابتعاد عن مستواه خلال الفترة المقبلة، ولم يعد اللاعب الذي يحمل هجوم الفريق.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن التونسي اقترب من الرحيل عن الاتفاق، حيث كان قريبًا من التعاقد مع القادسية الكويتي.

وأوضحت الصحيفة أن جاء تراجع النادي الكويتي عن إتمام التعاقد مع فخر بن يوسف بسبب راتبه المبالغ فيه، وأيضًا عدم اقتناع الجهاز الفني به.

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ويبحث نادي الاتفاق عن عروض جديدة خلال الأيام المقبلة لرحيل فخر الدين بن يوسف بعد أن تم استبعاده من قائمة الأجانب بعد التعاقد مع سليمان دوكارا ونعيم السليتي.