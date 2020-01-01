الاتفاق والنصر - العالمي يسعى للفوز على الأتي لخطف الصدارة مؤقتًا

الدوري السعودي يشهد مباريات مثيرة للغاية

يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره الاتفاق، ضمن الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة.

النصر يسعى للضغط على الهلال، ويتصدر الدوري مؤقتًا في حالة الفوز حتى لقاء الزعيم أمام الشباب غدًا السبت أملًا في تعطله.

العالمي يسعى للحفاظ على لقب الدوري في النسخة الحالية بعدما حقق اللقب في الموسم الماضي في الأمتار الأخيرة على حساب الهلال.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز أرقام مواجهة الاتفاق والنصر..

- التقى الاتفاق والنصر 18 مرة في دوري المحترفين السعودي، فاز الأتي 5 مرات والعالمي 9 مرات وتعادلا في 4.

- سجل الاتفاق في جميع المباريات التسع التي لعبها على أرضه أمام النصر في دوري المحترفين السعودي، سجل 14 هدفًا، لكنه تلقى هدفين على الأقل في 4 من آخر 5 استضافات للنصر في المنافسة.

- سجل النصر هدفين على الأقل في 9 من آخر 10 مباريات لعبها أمام الاتفاق في دوري المحترفين السعودي.

اقرأ أيضًا - الفيصلي والهلال - أرقام ترجح كفة الزعيم في اللقاء المؤجل

- فاز الاتفاق مرتين فقط في آخر 10 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين السعودي تعادل في 2 وتلقى 6 أهداف، بعد فوزه في 3 لقاءات سابقة على التوالي.