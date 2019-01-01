الاتفاق على تعديلات جديدة لتقنية الفيديو في البريميرليج

خمسة تعديلات جديدة على الوضع الحالي للتقنية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، عن وجود 5 تعديلات جديدة على تقنية الفيديو في الفترة القادمة.

وأوصت الرابطة في اجتماعها اليوم، بضرورة إجراء تلك التعديلات لتسريع اللعب وارتفاع النسق.

التعديل الأول سيكون حول السرعة التي يتم استهلاكها في اتخاذ القرار، حيث ستعمل اللجنة في الفترة القادمة على زياد سرعة اتخاذ القرار خاصة مع خبرة الحكام بالتكنلوجيا.

وسيتم منح الجمهور معلومات أكثر عن بعض الحالات، عن طريق عرضها في شاشات الملعب ولن يتم عرض أي مقطع فيديو على الشاشة غير بطلب الحكم، ومن المنتظر أن تتواجد هذه التقنية بداية من الشهر القادم.

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وسيكون الدوري الإنجليزي، هو الدوري الأوروبي الوحيد الذي يقدم صورة نهائية للحالات، ولكن لن يتم نشر أي اتصال بين حكام الساحة وحكام الفيديو.

ومن المنتظر أن يتم استخدام الشاشات من حكم الساحة في الحالات الغير مرئية وخارج نطاقه والمشكوك في أمرها فقط.

وأخيراً شددت اللجنة على أنها تعمل على زيادة دقة اتخاذ قرارات الحكام، حيث كانت النسبة العام الماضي 82% والآن وصلت إلى 91% وستعمل اللجنة على مواصلة ارتفاعها.