رسميًا | الاتفاق يُجدد عقد فيليب كيش حتى 2022

الاتفاق حافظ على لاعبه لموسمين قادمين

أعلن الاتفاق السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء تجديد عقد لاعبه السلوفاكي فيليب كيش حتى صيف 2022.

وأعلن النادي عبر موقعه الرسمي أنه جرى توقيع العقد الجديد الممتد لعامين قادمين اليوم الثلاثاء في مقر النادي بحضور الرئيس التنفيذي معاذ العوهلي.

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وأوضح بيان الاتفاق أن التجديد مع "المحارب" فيليب كيش جاء بناءً على مستواه الفني الممتاز منذ قدومه للفريق عام 2017، وقدرته اللعب في أكثر من مركز بجانب تمتعه بالنزعة الهجومية وإجادته تنفيذ الكرات الثابتة.

وقد لعب كيش مع النواخذة 58 مباراة نجح خلالها في إحراز 9 أهداف وصناعة 3.

من جانب آخر، نظم الجهاز الإداري للاتفاق احتفالية بسيطة لحارس المرمى عبد الله صالح بعد نهاية تدريب اليوم بمناسبة عقد قرانه الأسبوع الماضي متمنين له التوفيق في حياته القادمة.

واستأنف الاتفاق اليوم تدريباته على ملعب عبد الله الدبل بالدمام بقيادة مدربه خالد العطوي استعدادًا لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران عودة لاعب الوسط التونسي نعيم السليتي بعد انضمامه لمنتخب بلاده، وقد واصل العمل ضمن برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي على أن يخضع لفحوصات طبية إضافية قبل رجوعه للتدريبات الجماعية.

وتضمن مران الثلاثاء تمارين بدنية وعددًا من الجمل التكتيكية، واختتم بمناورة تحت الأمطار على ثلث الملعب وقد خاضها اللاعبون بحماس كبير.