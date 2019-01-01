الاتفاق يقرر تجديد الثقة في خالد العطوي

العطوي سيتمر مع الاتفاق

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قررت إدارة نادي الاتفاق، تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق، بقيادة خالد العطوي، وتقديم كافة أشكال الدعم للمدرب من أجل إنجاح مهمته خلال الفترة القادمة.

عبد الرحمن البنعلي العضو الذهبي بالاتفاق قال خلال تصريحات نقلتها جريدة "الرياضية" السعودية: "الفريق يحتاج للوقت لأننا في مشروع بناء فريق قوي، والعطوي هو الشخص المناسب لقيادة هذا المشروع".

وعلى جانب آخر قال عدنان المسحل العضو الذهبي بالنادي: "لدينا قناعة كاملة بكفاءة المدرب الوطني خالد العطوي وبكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين على تحقيق النتائج المرضية في المباريات القادمة وتجاوز الاخفاقات السابقة في آخر مباريات الفريق".

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المدير التنفيذي للاتفاق محمد المسحل قال: "اجتمعنا مطولاً مع المدرب العطوي، واطلعنا على تقرير مفصل عن أداء الفريق طوال فترة تولي المدرب العطوي لقيادة الفريق، ونرى أنه علينا عدم الحكم على الفريق من نتيجة مباراة واحدة أو مباراتين".

وخسر الاتفاق من نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يحتل